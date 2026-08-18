В России могут узаконить промышленный туризм и запустить реестр предприятий, которые можно посетить
Новый законопроект установит официальное определение промышленного туризма, расширит меры поддержки и обяжет профильное ведомство вести открытый реестр предприятий.
17 августа 2026 года депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие промышленного туризма и предусматривает создание общедоступного реестра предприятий, доступных для посещения. Документ также расширяет меры поддержки этого направления в рамках промышленной политики.
Поправки предусматривают включение промышленного туризма в перечень направлений, которые могут получать государственную поддержку. В законе о промышленной политике хотят закрепить норму о формировании позитивного отношения к российским производителям, в том числе путем развития промышленного туризма, а также обязать профильное ведомство вести открытый реестр объектов промышленного туризма.
В пояснительной записке сказано, что промышленный туризм способствует популяризации профессий, повышает доверие к отечественным товарам, стимулирует развитие инфраструктуры и смежных отраслей, а также служит инструментом профориентации молодежи.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.
Комментарии1
а можно будет погулять по министерствам и ведомствам? прочим государственным администрациям?