В России могут узаконить промышленный туризм и запустить реестр предприятий, которые можно посетить

17 августа 2026 года депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие промышленного туризма и предусматривает создание общедоступного реестра предприятий, доступных для посещения. Документ также расширяет меры поддержки этого направления в рамках промышленной политики.

Поправки предусматривают включение промышленного туризма в перечень направлений, которые могут получать государственную поддержку. В законе о промышленной политике хотят закрепить норму о формировании позитивного отношения к российским производителям, в том числе путем развития промышленного туризма, а также обязать профильное ведомство вести открытый реестр объектов промышленного туризма.

В пояснительной записке сказано, что промышленный туризм способствует популяризации профессий, повышает доверие к отечественным товарам, стимулирует развитие инфраструктуры и смежных отраслей, а также служит инструментом профориентации молодежи.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.