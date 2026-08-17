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АУСН
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ФНС расширила список уполномоченных банков для АУСН

Бизнес на АУСН теперь может выбрать один из 57 банков.

ФНС добавила новые кредитные организации в список уполномоченных банков для работы на АУСН.

Применять автоУСН не могут ИП и компании, расчетный счет которых в банке, которого нет в этом перечне (ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Список уполномоченных кредитных организаций на 17 августа 2026 года включает:

  • ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

  • ООО «Хакасский муниципальный банк»;

  • АО «Датабанк»;

  • ООО «Банк РСИ»;

  • МОРСКОЙ БАНК (АО);

  • АО «АБ «РОССИЯ»;

  • ЮГ-Инвестбанк (ПАО).

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