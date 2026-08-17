ФНС расширила список уполномоченных банков для АУСН

Бизнес на АУСН теперь может выбрать один из 57 банков.

ФНС добавила новые кредитные организации в список уполномоченных банков для работы на АУСН.

Применять автоУСН не могут ИП и компании, расчетный счет которых в банке, которого нет в этом перечне (ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Список уполномоченных кредитных организаций на 17 августа 2026 года включает: