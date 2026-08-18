Минпросвещения сообщило, сколько продлится новый учебный год 2026-2027

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября и завершится не ранее 26 мая 2026 года.

В новом учебном сезоне за парты сядут около 17,5 млн детей, из которых 1,5 млн — первоклассники. Образовательные организации самостоятельно определяют сроки обучения, опираясь на федеральные рекомендации.

«Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года», — сообщили в Минпросвещения.

Но при составлении графика школы учитывает региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия. Это позволяет гибко подходить к организации образовательного процесса на местах.

То есть образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе, добавило ведомство.