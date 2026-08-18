Юрист назвал типичные ошибки при вступлении в наследство

Принятие наследства требует аудита обязательств наследодателя, так как вместе с имуществом к наследникам переходят и его долги перед банками или иными кредиторами. Ошибки в этой процедуре могут привести к серьезным убыткам.

Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Перед обращением к нотариусу необходимо проверить кредитные истории и наличие исполнительных производств в службе судебных приставов. Если после подачи заявления наследник обнаружил крупные долги, он вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев, однако такой отказ нельзя отозвать или изменить.

«Одна из главных ошибок — принятие наследства без проверки долгов умершего. Многие полагают, что имущество переходит автоматически, а обязательства перед банками и другими кредиторами остаются в прошлом. Это опасное заблуждение», — предупредил Хаминский.

Срок для принятия наследства также ограничен шестью месяцами. Восстановить его после пропуска без уважительной причины можно только через суд, и то не всегда.

Еще одна распространенная ошибка — попытка распорядиться имуществом до завершения оформления документов.

Пока наследник не получил свидетельство о праве на наследство и не зарегистрировал право собственности в Росреестре, он не может продавать, дарить или менять полученные активы.