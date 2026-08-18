Экологические инвестиции бизнеса достигли рекорда в 409 млрд рублей

Вложения бизнеса в охрану окружающей среды выросли до 408,9 млрд рублей, а динамика по направлениям оказалась контрастной: от трехкратного роста расходов на снижение шума до падения инвестиций в охрану недр более чем на 60%.

Российский бизнес продолжает усиливать экологическую повестку: по данным исследования «Финэкспертизы», капитальные вложения в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 2025 году достигли 408,9 млрд рублей. Это на 33,6 млрд рублей больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем.

Основные направления инвестиций распределились следующим образом: 42% средств ушли на проекты по снижению выбросов в атмосферу, 36% — на сбор и очистку сточных вод, еще 14% — на обращение с отходами. При этом динамика была неоднородной: расходы на снижение шумового и вибрационного воздействия выросли втрое, вложения в сферу обращения с отходами — на 68,5%, тогда как инвестиции в охрану недр сократились более чем на 60%.

Сильнее всего экологические вложения увеличились в гостинично-ресторанном бизнесе (в четыре раза), здравоохранении (в два раза), административной деятельности, водоснабжении и утилизации отходов, а также в добыче полезных ископаемых. В то же время торговля, сельское хозяйство, операции с недвижимостью и научно-техническая сфера показали резкое снижение зеленых инвестиций.

«Рост промышленного производства далеко не всегда сопровождается увеличением экологических инвестиций. Например, в 2025 году выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 11,7%, тогда как вложения в экологию в этой отрасли, напротив, сократились на 86,2%, то есть более чем в семь раз. Но возможна и обратная ситуация: при снижении выпуска машин и оборудования на 6,9% экологические инвестиции выросли почти в пять раз», — сказала глава «Финэкспертизы» Елена Трубникова.

Лидерами по объемам экологических инвестиций стали Красноярский край (44,7 млрд рублей) и Свердловская область (41,5 млрд). В десятку вошли ЯНАО, Иркутская, Липецкая области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Кемеровская и Белгородская области. На другом полюсе — регионы с минимальными вложениями: Костромская область (7,6 млн), Калмыкия, Астраханская область, Ивановская область, Тыва и другие. В Тверской области предприятия вовсе не отчитались о зеленых инвестициях, хотя годом ранее они превышали 400 млн рублей.