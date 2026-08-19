Большинство россиян считает свои доходы недостаточными для комфортной жизни

Только 38% россиян считают свой доход достаточным для комфортной жизни, тогда как большинство ощущает нехватку средств.

38% россиян считают свой текущий доход достаточным для комфортной жизни. Оценки необходимого ежемесячного дохода оказались разными: 20% участников считают достаточными 50-70 тыс. рублей, 18% — 30-50 тыс. рублей.

По 16% респондентов назвали комфортным уровень 90-120 тыс. рублей или свыше 120 тыс. рублей в месяц. Об этом сказано в исследовании ГК Lime Credit Group.

Понятие «комфортная жизнь» для россиян включает не только базовые расходы. Каждый четвертый (23%) считает обязательным условием возможность ежемесячно откладывать деньги, 22% — тратить на здоровье, образование и уход за собой. Для 15% важны регулярные путешествия, для 14% — крупные покупки, а для 12% — расходы на развлечения и хобби. При этом 14% опрошенных считают достаточным покрытие базовых нужд: еды, одежды, ЖКХ и транспорта.

Структура расходов также показывает финансовые приоритеты: 42% тратят на платные медуслуги и лекарства, 30% — на содержание автомобиля, 28% — на детей и образование, 24% — на кредиты и займы. Страхование занимает 16% расходов, аренда жилья — 11%, ипотека — 10%.

В ГК Lime Credit Group уточнили, что результаты опроса отражают субъективное восприятие россиянами своего финансового положения и показывают, что значительная часть населения по‑прежнему нуждается в росте доходов для достижения комфортного уровня потребления.