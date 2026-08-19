Самозапрет не работает для поручительства — депутаты предлагают новый механизм

Механизм самозапрета на кредиты не защищает от рисков поручительства, и эту законодательную «дыру» надо закрыть, считает депутат Алексей Говырин.

Самозапрет на выдачу кредитов, который позволяет ограничить оформление займов на свое имя, не распространяется на договоры поручительства. В законодательстве сохраняется зона риска, требующая дополнительного регулирования, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Механизм самозапрета защищает человека только в роли заемщика. При этом поручительство накладывает на клиента полноценные финансовые обязательства: если основной заемщик перестает обслуживать долг, кредитор вправе взыскать средства с поручителя.

В случае мошеннических действий злоумышленников пострадавшим приходится тратить время на оспаривание сделок и исправление данных в БКИ уже после того, как возникли проблемы с выплатами.

«Этот уязвимый момент стоит закрыть на законодательном уровне. Гражданину следует дать право заранее установить отдельный запрет на заключение от его имени новых договоров поручительства по кредитам и займам. Перед оформлением поручительства кредитор должен будет проверить наличие такого запрета. При действующем ограничении принять поручительство от имени этого человека будет нельзя», — сказал Алексей Говырин.

Депутат предложил обязать кредиторов проверять наличие такого запрета перед подписанием документов. Если банк проигнорирует ограничение, гражданин не должен нести ответственность по обязательству, а сведения о таком поручительстве должны быть аннулированы.