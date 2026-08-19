Банки получат возможность апгрейдить карты «Мир» до премиальных без перевыпуска

Новый цифровой сервис НСПК позволяет обновлять статус карт «Мир» в один клик, а уже в IV квартале появится премиальная Mir Ultra с повышенным интерчейнджем.

Национальная система платежных карт запустила цифровой сервис, который позволяет менять пакет сервисов и привилегий дебетовых и кредитных карт в режиме онлайн. Нововведение дает возможность мгновенно перевести клиента с обычной карты на премиальный продукт Mir Supreme.

Новая возможность позволит менять пакет сервисов и привилегий дебетовых и кредитных карт без их перевыпуска.

Представитель Национальной системы платежных карт сообщил, что сервис уже доступен для физических лиц. В перспективе оператор планирует распространить эту функциональность и на корпоративных клиентов, пишут «Ведомости».

Сейчас карточные продукты системы делятся на массовый и премиальный сегменты. Размер межбанковского вознаграждения (интерчейнджа) по обычным картам «Мир» составляет до 2%, тогда как по картам Mir Supreme показатель достигает 2,3%.

В IV квартале 2026 года Национальная система платежных карт планирует запустить карту Mir Ultra для клиентов сегмента private banking. По этому продукту размер межбанковского вознаграждения составит до 2,5%.