Минтруд уточнил порядок расчета дохода для налогового кешбэка

Доход сравнят с региональным ПМ за прошлый год.

Минтруд уточнил, с каким прожиточным минимумом сравнивается среднедушевой доход для семейной выплаты.

Показатель сравнят с ПМ по региону на душу населения за прошлый год. Доходы тоже берутся за прошлый год.

«Например, если вы подаете заявление в 2026 году – берется прожиточный минимум вашего региона за 2025 год и доходы семьи за 2025 год», — пишет ведомство.

Как считают среднедушевой доход:

Доходы всех членов семьи за прошлый год / количество членов семьи / 12 месяцев.

Ежегодную семейную выплату могут получать родители двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), если среднедушевой доход семьи менее 1,5 ПМ на человека и имущество соответствует установленным критериям.