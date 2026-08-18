Маркировка 2026: почему бухгалтеру больше нельзя работать «по старинке» и как не утонуть в новых требованиях

С 1 июля 2026 года работа с маркировкой, ЭДО и прослеживаемостью окончательно перестала быть узкой специализацией. Разбираем, какие изменения уже вступили в силу, где бухгалтеры теряют время и деньги, и как за два месяца привести учет в порядок до осеннего ужесточения.

До недавнего времени считалось, что маркировка — это история про кладовщиков, операторов 1С и отделы логистики. Бухгалтер получал уже готовые документы, разносил их по счетам и не задумывался, откуда взялся тот или иной код. В 2026 году эта логика больше не работает. ФНС научилась сопоставлять данные почти в реальном времени, перечень подконтрольных товаров расширился, а ошибка в цепочке прослеживаемости превращается не просто в камеральное уточнение, а во вполне конкретный штраф.

Июль 2026 года — это точка, после которой откладывать погружение в тему уже нельзя. Осенью традиционно вводят новые этапы маркировки, и бизнес, который не подготовился летом, встречает их в авральном режиме. При этом проблема бухгалтера не в том, что информации мало. Наоборот, ее слишком много: отдельные инструкции по Честному ЗНАКу, отдельные регламенты по ЕГАИС, свои особенности у Меркурия, ФГИС «Зерно» и ГИИС ДМДК. Плюс три разных оператора ЭДО, у каждого из которых свой интерфейс и своя логика. В результате специалист тратит часы на то, чтобы собрать разрозненные знания в рабочую схему, и всё равно боится что-то упустить.

Почему именно сейчас всё изменилось

Первая причина — автоматический контроль со стороны ФНС через АСК НДС-3. Система видит движение кодов маркировки и сопоставляет их с данными касс, деклараций и документов ЭДО. Если поставщик передал вам коды, а вы их не приняли или не отразили выбытие, расхождение фиксируется автоматически. Это не гипотетический сценарий, а рядовая ситуация 2026 года. Бухгалтер может даже не подозревать о проблеме до момента, пока не придет требование или не начнется блокировка.

Вторая причина — расширение перечня прослеживаемых товаров. Сотни позиций уже требуют указания РНПТ в счетах-фактурах, и это касается не только импортеров. Оборот внутри страны тоже под контролем. Если раньше можно было отделаться формулировкой «мы не импортируем, нас не касается», то теперь это не так. Ошибка в реквизитах прослеживаемости — это отказ в вычете НДС или штраф по ст. 15.12 КоАП, который для юридических лиц достигает 300 000 рублей.

Третья причина — ЭДО стало обязательным звеном маркировки. Без настроенного Диадока, СБИС или Такскома невозможно ни принять документы от поставщиков, ни отчитаться в Честный ЗНАК. При этом у каждого оператора свои нюансы: где-то нужно настроить роуминг, где-то правильно подписать УКЭП, где-то проверить формат документа. Бухгалтер, который работает только в одном сервисе, при смене контрагента часто оказывается беспомощным.

Где на практике чаще всего возникают проблемы

Одна из самых болезненных точек — приемка кодов. Технически процесс выглядит просто: получил товар, сверил коды, подписал УПД. На деле же выясняется, что коды пришли не полностью, часть из них уже погашена, а часть не читается сканером. Если вовремя не оформить возврат или корректировку, система посчитает, что товар у вас есть, и начнет искать его выбытие. Дальше — сверка, пояснения, потеря времени.

Вторая зона риска — списание и производство. Для маркированной продукции недостаточно просто списать товар со склада. Нужно правильно указать причину выбытия, сформировать соответствующий документ и передать сведения в систему. При производстве добавляется работа с агрегацией кодов, партиями и учетом сырья. Бухгалтер, который никогда с этим не сталкивался, легко запутывается в терминах: УИН, ВСД, СДИЗ, РНПТ. Каждая аббревиатура — это отдельный документ со своими правилами заполнения.

Отдельная история — алкоголь и пиво. ЕГАИС требует не только фиксации закупки и продажи, но и корректного ведения остатков, списания боя, возврата поставщику. Мясная продукция, зерно, меховые и ювелирные изделия — у каждой группы свои контрольные точки и сроки передачи данных. Универсального подхода нет, поэтому бухгалтер вынужден держать в голове несколько параллельных регламентов.

Почему разрозненных инструкций уже недостаточно

Можно попытаться освоить всё самостоятельно: читать статьи, смотреть вебинары, задавать вопросы в чатах. Проблема в том, что информация быстро устаревает. То, что работало в начале года, к июлю уже может не действовать. Законодательство меняется постоянно, а вместе с ним обновляются конфигурации 1С и форматы документов. К тому же в открытых источниках редко описывают связки между системами. Отдельная статья про Честный ЗНАК не ответит на вопрос, как подружить его с Диадоком или настроить обмен с ЕГАИС в 1С:Бухгалтерии.

Именно поэтому практикующие специалисты всё чаще выбирают структурированное обучение, где все системы собраны в одной программе. Важно, чтобы это была не теория ради теории, а пошаговая настройка на реальных примерах: от создания карточки номенклатуры до формирования итоговой отчетности. Только так можно получить целостную картину и перестать бояться каждого обновления.

Что будет, если не разобраться до осени

Осенью 2026 года ожидается очередное расширение товарных групп и новые требования к передаче данных. Компании, которые не настроили интеграции летом, в сентябре-октябре столкнутся с авралом: бухгалтеры будут вручную перебивать документы, исправлять ошибки и догонять упущенные сроки. Это гарантированные переработки, недовольство руководителя и риск штрафов. Тот, кто пройдет обучение сейчас, встретит изменения подготовленным и сможет спокойно выстроить процессы в своей организации.

Как закрыть пробелы в знаниях за два месяца

Для бухгалтеров, которые хотят разобраться в теме системно, существует онлайн-курс «Маркировка товара, ЭДО и прослеживаемость — 2026». Это не обзорный вебинар, а полноценная программа на два месяца с видео в записи, конспектами, тестами и персональным сертификатом. Обучение можно проходить в свободном графике, уделяя занятиям один-два часа в день.

В курсе собраны все ключевые системы: Честный ЗНАК, ЕГАИС, Меркурий, ФГИС «Зерно», ГИИС ДМДК, а также работа с операторами ЭДО — Диадок, СБИС и Такском. Отдельные блоки посвящены прослеживаемым товарам и настройке интеграций с 1С:Бухгалтерией. Авторы — практикующие аналитики 1С, руководители направлений компаний «Тензор» и «Первый Бит», а также бухгалтеры, которые ежедневно работают с этими системами.

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Старт обучения — 20 августа 2026 года. Курс доступен в подписке «Клерк.Школа» вместе с другими программами для бухгалтеров. Учитывая, что до осенних изменений остается всё меньше времени, такой формат выглядит наиболее рациональным вложением в профессиональное спокойствие. Лучше потратить два месяца на системное обучение, чем потом в панике разбираться с блокировками, штрафами и требованиями налоговой.