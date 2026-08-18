Хакасия получила из федерального бюджета первый транш на создание особой экономической зоны

В Хакасии стартует создание ОЭЗ «Хакасская технологическая долина». Регион получил 353,5 млн рублей на инфраструктуру, а проект должен обеспечить более 800 рабочих мест и привлечь новых резидентов.

Республика Хакасия получила 353,5 млн рублей на создание особой экономической зоны «Хакасская технологическая долина». Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов.

Деньги пойдут на строительство инженерной инфраструктуры ОЭЗ. Общий объем господдержки проекта составит 1,9 млрд рублей. Проект входит в индивидуальную программу развития Хакасии до 2030 года.

«В ближайшее время на территории особой экономической зоны стартуют строительные работы… Проект реализуется в рамках индивидуальной программы развития Хакасии до 2030 года. Общий объем господдержки составит 1,9 млрд руб. Вчера регион получил первый транш из федерального бюджета — 353,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство инженерной инфраструктуры ОЭЗ», — сказал Валентин Коновалов в своем канале в MAX.

Проект позволит расширить производственные мощности алюминиевой компании и привлечь новых резидентов. В регионе появится более 800 рабочих мест. В ОЭЗ разместятся предприятия металлургии, машиностроения и металлообработки. Ключевые направления — глубокая переработка алюминия и выпуск высокотехнологичной продукции.

Постановление о создании ОЭЗ в июле 2026 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Резиденты особых экономических зон получают льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество и земельному налогу, а также режим свободной таможенной зоны.