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Нейросети и ИИ
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Искусственный интеллект будут тестировать на соответствие духовно‑нравственным ценностям России

Для проверки ИИ на соответствие традиционным ценностям создадут массив эталонных данных.

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В России подготовили концепцию набора тестовых заданий и эталонных данных для проверки систем искусственного интеллекта на соответствие духовно‑нравственным ценностям. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

По его мнению, только опираясь на историю, язык и культурные смыслы, можно создавать суверенные модели ИИ, а не копировать чужие подходы.

«Уверен, что традиционные ценности должны лечь в основу политики тестирования ИИ. Алгоритмы необходимо пропускать через тысячи этически окрашенных сценариев, чтобы зафиксировать их реакцию на попытки манипуляции базовыми смыслами российского общества», — сказал Игорь Мурог.

Разработка концепции тестирования — один из шагов по формированию национальной системы оценки искусственного интеллекта, которая учитывает культурные и ценностные ориентиры страны.

Автор

Комментарии

3
  • Ирина Е
    Специалист

    Тестировать эту концепцию набора тестовых заданий и эталонных данных будут на депутатах? Почему нет?

  • Reaver

    Врать и воровать?

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