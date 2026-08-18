Искусственный интеллект будут тестировать на соответствие духовно‑нравственным ценностям России

В России подготовили концепцию набора тестовых заданий и эталонных данных для проверки систем искусственного интеллекта на соответствие духовно‑нравственным ценностям. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

По его мнению, только опираясь на историю, язык и культурные смыслы, можно создавать суверенные модели ИИ, а не копировать чужие подходы.

«Уверен, что традиционные ценности должны лечь в основу политики тестирования ИИ. Алгоритмы необходимо пропускать через тысячи этически окрашенных сценариев, чтобы зафиксировать их реакцию на попытки манипуляции базовыми смыслами российского общества», — сказал Игорь Мурог.

Разработка концепции тестирования — один из шагов по формированию национальной системы оценки искусственного интеллекта, которая учитывает культурные и ценностные ориентиры страны.