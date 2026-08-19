С 1 сентября 2026 года системно значимые банки начнут проводить операции с цифровыми рублями

Клиенты крупнейших кредитных организаций получат возможность открывать счета в цифровых рублях и совершать платежи через мобильные приложения.

12 системно значимых банков, на которые приходится более 80% платежного рынка, полностью готовы к запуску платформы цифрового рубля.

Об этом заявила 18 августа 2026 года директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Сегодня все 12 системно значимых банков с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними», — уточнила она.

Помимо них, доступ к операциям должны обеспечить еще 9 кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг.

Для трех банков, получивших статус значимых в феврале текущего года, регулятор готов предоставить дополнительное время на настройку систем. ЦБ планирует завершить их подключение до конца 2026 года.

Обязанность принимать оплату цифровыми рублями с осени 2026 год возлагается на торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей.