Россияне смогут открывать кошельки для цифровых рублей через мобильные приложения банков

С 1 сентября 2026 года Банк России начинает этап широкого внедрения цифрового рубля, который станет третьей формой национальной валюты. Пользователи смогут управлять цифровыми активами непосредственно в интерфейсе своих банковских приложений.

19 августа 2026 года директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что на главной странице приложений банков появится кнопка с логотипом цифрового рубля. С ее помощью можно будет открыть кошелек цифрового рубля.

«Это можно сделать через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь. Но надо убедиться, что он подключен к платформе цифрового рубля Банка России. Это можно уточнить в вашем банке», — пояснила Бакина.

На первом этапе услуга станет доступна в 12 системно значимых банках. Среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и «Дом.РФ».

Также признаны значимыми на рынке платежных услуг, такие как «Россия», «Санкт-Петербург», «Цифра банк», «Русский стандарт», «Ак Барс банк», «Яндекс банк», «Озон банк» и другие.

Оплату в цифровых рублях с сентября 2026 года начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей, затем и более мелкие продавцы. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.