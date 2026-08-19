Крепкий рубль лишил бюджет до 1,7 трлн рублей в 2026 году

Фактический курс доллара в 2026 году оказался намного ниже прогнозного, что привело к падению рублевой выручки от экспорта и недополучению бюджетом до 1,7 трлн рублей.

Крепкий курс рубля привел к тому, что бюджет недополучил около 1,5 трлн рублей с начала 2026 года.

Минфин заложил в бюджет среднегодовой курс доллара на уровне 92,2 рубля, однако фактические показатели оказались значительно ниже. Несмотря на ослабление нацвалюты на 8,5% за последний месяц, по состоянию на 19 августа 2026 года курс доллара составляет 85,16 рубля, что создает дефицит доходов казны. Об этом пишут «Известия».

Укрепление рубля на каждый рубль снижает поступления в бюджет на 140-160 млрд рублей. Основная причина — сокращение рублевой выручки от экспорта нефти, газа, металлов и других товаров, которые компании продают за иностранную валюту. В результате за семь с половиной месяцев текущего года казна недосчиталась от 1,4 до 1,7 трлн рублей, а дефицит бюджета в июле приблизился к 6,5 трлн рублей.

Ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев отметил, что компании получают выручку в иностранной валюте и затем пересчитывают ее в рубли, поэтому при укреплении российской валюты государство получает меньше рублей с той же суммы экспортной выручки.

На динамику курса влияют сезонный спрос на валюту, сокращение продаж экспортерами и операции по бюджетному правилу. По мнению аналитика Freedom Global Владимира Чернова, даже при дальнейшем ослаблении рубля полностью покрыть дефицит бюджета до конца года будет сложно, так как часть доходов нивелируется ростом инфляции и издержек бизнеса.