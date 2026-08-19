Слуцкий предложил заменить трудовых мигрантов роботами

В России находится свыше 6 млн иностранных граждан. Доступность дешевой рабочей силы снижает мотивацию бизнеса инвестировать в технологии, считает глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он предлагает ввести целевые отчисления для компаний, которые активно привлекают мигрантов, чтобы стимулировать бизнес переходить на автоматизацию производства вместо найма низкоквалифицированного персонала. Соответствующее предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Согласно предложению, компании, где трудятся более 50 иностранцев, должны перечислять в Фонд от 0,5 до 1,5% фонда оплаты труда этих сотрудников. Собранные средства направят на выдачу льготных займов для покупки отечественного оборудования, научные разработки, переобучение кадров и создание региональных центров робототехники.

«Так Фонд поддержит отечественное роботостроение, повысит производительность и создаст вакансии гражданам России. Это и есть концепция ЛДПР «Новая индустриализация»: свои технологии, полный цикл производства и высокооплачиваемые рабочие места для россиян», — написал Слуцкий в своем ТГ-канале.

Сейчас на 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности в РФ приходится от 29 до 40 роботов, тогда как в Китае этот показатель превышает 400 единиц, а в Южной Корее — 1 000, добавил депутат.