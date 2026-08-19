ВТБ в Таиланде запустил оплату по QR-коду с автоматической конвертацией рублей

Клиенты ВТБ смогут оплачивать товары и услуги в Таиланде по QR‑коду — банк списывает средства с рублевого счета и мгновенно конвертирует их в тайские баты, а комиссия за операцию не взимается.

ВТБ сообщил о запуске оплаты по QR‑коду в Таиланде, расширив линейку международных сервисов для путешественников. Теперь клиенты банка могут рассчитываться за товары и услуги в любой торговой точке страны, где доступна QR‑оплата.

При проведении платежа средства списываются с рублевого счета клиента, а конвертация в тайский бат происходит автоматически по текущему курсу банка. Комиссия за операцию не взимается, максимальная сумма одной транзакции составляет до 113 тыс. рублей.

«Таиланд — одно из самых популярных направлений для путешествий у россиян, поэтому логичным шагом для нас стал запуск оплаты по QR-коду в приложении "ВТБ онлайн". Теперь в любом магазине достаточно просто отсканировать QR-код через банковское приложение и через несколько секунд оплата успешно пройдет», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Ранее банк запустил аналогичный сервис во Вьетнаме, Китае, Аргентине, Египте, Бразилии, Кыргызстане, Таджикистане и других странах.