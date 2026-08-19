Как работает минимальная пенсия в 2026 году: разбираем систему доплат до регионального минимума. Выпуск № 105 подкаста «Налоговое утро»
Величины минимальной пенсии по сути не существует. Вместо фиксированной суммы СФР использует прожиточный минимум пенсионера из конкретного региона.
В 2026 году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16 288 руб. Это общая величина, однако у регионов установлены свои прожиточные минимумы.
Именно поэтому разрыв между минимальными выплатами пенсионеров может быть довольно большим, например, в Липецкой области прожиточный минимум составляет 13 518 руб., а на Чукотке — 42 511 руб.
Государство гарантирует каждому неработающему пенсионеру доход не ниже прожиточного минимума его региона, и доплачивает недостающую сумму к назначенной страховой пенсии.
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