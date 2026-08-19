Депутаты предлагают распространить налоговый «кешбэк» 7% НДФЛ на все малообеспеченные семьи с 2027 года

Малообеспеченные родители одного ребенка смогут получать ежегодный возврат 7% НДФЛ. Пока что такая мера доступна только семьям с двумя и более детьми.

18 августа 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который распространит ежегодный налоговый «кешбэк» в размере 7% НДФЛ на все малообеспеченные семьи с детьми, включая тех, кто воспитывает одного ребенка.

Документ предусматривает расширение меры поддержки на малообеспеченные семьи, воспитывающие одного ребенка. В тексте законопроекта прямо указано, что из действующего закона предложили исключить слова «двух и более».

Сейчас ежегодная семейная выплата доступна только родителям двух и более детей и среднедушевой доход ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума. Каждый работающий родитель может вернуть за год 7% уплаченного НДФЛ. По оценкам, размер выплаты составляет от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год.

В пояснительной записке сказано, что неполные семьи с одним ребенком сталкиваются с повышенным риском бедности, а отсутствие налогового «кешбэк» для них является «необоснованным и несправедливым». Законопроект направлен на «справедливое и равное налогообложение всех малообеспеченных семей, имеющих детей» и должен улучшить их благосостояние в условиях роста цен и тарифов ЖКХ.

Правительство в своем заключении уточнило, что механизм координации новой меры с действующими видами поддержки не определен, а это может привести к двойному учету доходов семьи.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.