Эксперт назвала, когда пенсионерам положена компенсация за ЖКУ

Пенсионеры могут получить компенсацию или субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в зависимости от уровня дохода и льготного статуса.

Российские пенсионеры имеют право на господдержку при оплате ЖКУ, если их расходы на коммунальные платежи превышают установленный в регионе порог от совокупного дохода.

Для отдельных категорий граждан предусмотрено полное или частичное возмещение затрат независимо от размера пенсии.

Об этом рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

«Пенсионерам положена субсидия на оплату ЖКУ в том случае, когда расходы семьи на коммунальные услуги превышают установленный в регионе порог от совокупного дохода. Такое право имеют Герои РФ, Советского Союза и Герои Труда, для которых государство берет на себя всю нагрузку, то есть 100%, по оплате жилищно-коммунальных услуг», — уточнила она.

Льготные категории пенсионеров, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, участников СВО и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на компенсацию 50% коммунальных расходов.

Федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ составляет 22%, в ряде субъектов РФ этот порог еще ниже.

Для получения субсидии необходимо обратиться в органы социальной защиты, МФЦ или оформить ее через Госуслуги.

Но долг по ЖКУ станет основанием для отказа в выплате, если долг не реструктурирован по официальному соглашению.