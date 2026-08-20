Сумма таможенных доначислений выросла до 35,2 млрд рублей — почти треть средств компании не погасили

Таможня фиксирует рост нарушений — от занижения стоимости до ошибок в кодах, — но взыскать удается только часть начисленных сумм: компании активно обжалуют решения, а проверки затягиваются в судах.

Таможенные органы по итогам проверок в первом полугодии 2026 года доначислили бизнесу 35,2 млрд рублей, что на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом в бюджет поступило лишь 72,2% от этой суммы, что свидетельствует о росте разрыва между начислениями и реальными взысканиями.

В первом полугодии 2026 года таможенники чаще выявляли занижение таможенной стоимости товаров, ошибки в классификационных кодах и случаи незаконного оборота продукции. Рост общей суммы доначислений эксперты связывают с увеличением количества проверок и двукратным ростом «среднего чека» по ним — с 360 000 до 800 000 рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Разрыв между начисленными и фактически взысканными средствами объясняют правом компаний на обжалование решений таможни. Представители ФТС поясняют, что взыскание часто затягивается из-за судебных разбирательств, применения обеспечительных мер или отсутствия у компаний средств для погашения долга в условиях банкротства.

Директор практики консультационных услуг в области таможенного регулирования ТеДо Марина Волкова отметила, что рост суммы доначислений, по ее словам, связан прежде всего с увеличением количества проверок и повышением среднего чека по их итогам.