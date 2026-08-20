Росстат создаст единый реестр всех статистических форм и показателей в 2027 году

С 2027 года появится единый реестр статистических форм и показателей. Росстат будет вести его в электронной системе, фиксировать все формы наблюдений, первичные и административные данные, а также присваивать им уникальные номера и отслеживать изменения.

Росстат подготовил приказ об утверждении порядка формирования и ведения единого реестра форм и показателей, который станет частью цифровой аналитической платформы статистических данных.

Реестр будет вестись в электронном виде и включать четыре категории сведений:

формы федерального статистического наблюдения;

первичные статистические показатели;

статистические показатели;

административные данные.

Каждой записи присвоят уникальный номер, дату внесения и основание включения. Формы и показатели будут связаны с Федеральным планом статистических работ, методологиями, классификаторами, периодичностью сбора данных и перечнем респондентов.

Для каждой формы наблюдения будут фиксировать индекс, наименование, код по ОКУД, реквизиты правовых актов, категории респондентов, сроки предоставления данных и связь с другими показателями. Аналогичные требования установлены для первичных и статистических показателей, а также административных данных.

Росстат сможет привлекать подведомственные организации для ведения реестра. Субъекты официального статистического учета и поставщики административных данных будут подавать заявки на включение, изменение или исключение сведений. Заявки оформляются в электронной форме, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью и рассматриваются в течение 20 рабочих дней.

Приказ также устанавливает основания для отказа — отсутствие обязательных сведений или несоответствие информации нормативным актам.

Новый порядок начнет действовать с 1 января 2027 года.