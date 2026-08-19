💸 Перевод денег родственнику: когда НДФЛ не будет

Эксперт объяснил, как налоговая воспринимает денежные подарки между родственниками и в каких случаях может возникнуть налог. А также — требуется ли договор дарения, и как подтвердить безвозмездность перевода.

Денежные подарки между физлицами обычно освобождены от НДФЛ — независимо от степени родства (см. п. 18.1 ст. 217 НК).

Но важно, что стоит за переводом: оплатили родственнику работу или услугу (например, ремонт, уборку, присмотр за ребенком) — это уже доход, с которого возникает НДФЛ;

дали деньги под проценты — НДФЛ возникает с полученных процентов.

Чтобы не возникало вопросов, в назначении платежа можно указать: «денежный подарок» или «безвозмездная материальная помощь».

Письменный договор дарения для каждого перевода не обязателен. В спорной ситуации доказательствами могут быть переписка и документы о переводе.