💸 Перевод денег родственнику: когда НДФЛ не будет
Эксперт объяснил, как налоговая воспринимает денежные подарки между родственниками и в каких случаях может возникнуть налог. А также — требуется ли договор дарения, и как подтвердить безвозмездность перевода.
Денежные подарки между физлицами обычно освобождены от НДФЛ — независимо от степени родства (см. п. 18.1 ст. 217 НК).
Но важно, что стоит за переводом:
оплатили родственнику работу или услугу (например, ремонт, уборку, присмотр за ребенком) — это уже доход, с которого возникает НДФЛ;
дали деньги под проценты — НДФЛ возникает с полученных процентов.
Чтобы не возникало вопросов, в назначении платежа можно указать: «денежный подарок» или «безвозмездная материальная помощь».
Письменный договор дарения для каждого перевода не обязателен. В спорной ситуации доказательствами могут быть переписка и документы о переводе.
👉 Подробнее о релевантных нормах закона и судебной практике — в новом разборе «Нужно ли платить НДФЛ при переводе денег между родственниками в 2026 году» в подписке Клерк.Система.
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