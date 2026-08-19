Путин: власти помогут с восстановлением логистики и складов после атак БПЛА

В России разработают программу восстановления логистики и складов после пожаров.

Правительство РФ подготовит специальную программу по восстановлению логистических и складских мощностей, пострадавших в результате атак БПЛА. Об этом 19 августа 2026 года заявил президент Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Вместе с тем логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», — сказал глава государства.

Он добавил, что восстановить поврежденные объекты нужно на качественно новом технологическом уровне.