Рост потребительского спроса станет основным драйвером экономического развития – Новак

Правительство планирует опираться на покупательную способность населения для стимулирования экономики.

Повышение потребительского спроса в России – главный фактор экономического роста страны, он будет основан на увеличении доходов граждан, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он добавил, что за последние три года реальные доходы населения увеличились на 26%.

В структуре поступлений выросла доля оплаты труда, которая обеспечила около 60% общего прироста доходов.

«Ключевая цель — наращивание доходов низкодоходных групп и снижение неравенства», — уточнил Новак.

Также он рассказал об изменении структуры доходов россиян. В частности, удвоилась доля дохода от собственности, что произошло на фоне высокой нормы сбережений и текущих процентных ставок.