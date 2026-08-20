💲 Курс доллара, евро, юаня на 20 августа 2026 года

На 20 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,1 рубля, курс евро — 98,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 августа 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 85,1293 рубля Евро 98,5457 рубля Юань 12,6301 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 20 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Финансовый аналитик Владимир Рожанковский считает, что механизм формирования курса доллара остается адекватным, поскольку межбанковские торги точно отражают баланс спроса и предложения. По его словам, номинация многих товаров в долларах поддерживает стабильный спрос на валюту, что делает движение курса предсказуемым и устойчивым.

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