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Курсы валют
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💲 Курс доллара, евро, юаня на 20 августа 2026 года

Банк России установил курс доллара США 85,1 рубля, евро стоит 98,5.

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На 20 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,1 рубля, курс евро — 98,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 августа 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

85,1293 рубля

Евро

98,5457 рубля

Юань

12,6301 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 20 августа 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 20 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Финансовый аналитик Владимир Рожанковский считает, что механизм формирования курса доллара остается адекватным, поскольку межбанковские торги точно отражают баланс спроса и предложения. По его словам, номинация многих товаров в долларах поддерживает стабильный спрос на валюту, что делает движение курса предсказуемым и устойчивым.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

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