💲 Курс доллара, евро, юаня на 20 августа 2026 года
Банк России установил курс доллара США 85,1 рубля, евро стоит 98,5.
На 20 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,1 рубля, курс евро — 98,5.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 августа 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
85,1293 рубля
Евро
98,5457 рубля
Юань
12,6301 рубля
Финансовый аналитик Владимир Рожанковский считает, что механизм формирования курса доллара остается адекватным, поскольку межбанковские торги точно отражают баланс спроса и предложения. По его словам, номинация многих товаров в долларах поддерживает стабильный спрос на валюту, что делает движение курса предсказуемым и устойчивым.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
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