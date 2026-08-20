Средний размер пенсии по старости превысил 40 тыс. в шести регионах

Средний размер пенсии по старости среди неработающих россиян в 2026 году превысил 40 тыс. рублей в шести российских регионах.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные СФР.
Так, средний размер пенсии по старости на 1 июля 2026 года составил 27 850 рублей. При этом в ряде регионов этот показатель преодолел отметку в 40 тысяч рублей.
Наибольший размер выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе — 49 966 рублей.
В список регионов с высокими пенсиями также вошли Ненецкий автономный округ (44 280 рублей), Магаданская область (42 911 рублей), Камчатский край (42 698 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (41 255 рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (40 932 рубля).
Комментарии2
Непонятно ,почему я получаю 21600 (и это Московская область)?И это еще хорошоМногие получают 15-17 т.р.Классная у них статистика по стране.
Помнится еще в прошлом веке смотрела какую-то встречу глав государств, все что-то там по средним показателям пели и хвосты павлиньи распускали. Только один честно сказал - мы будем бороться с бедностью и с нищетой. Угадаете кто?