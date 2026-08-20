Средний размер пенсии по старости превысил 40 тыс. в шести регионах

Лидером по размеру пенсий стал Чукотский автономный округ.

Средний размер пенсии по старости среди неработающих россиян в 2026 году превысил 40 тыс. рублей в шести российских регионах.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные СФР.

Так, средний размер пенсии по старости на 1 июля 2026 года составил 27 850 рублей. При этом в ряде регионов этот показатель преодолел отметку в 40 тысяч рублей.

Наибольший размер выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе — 49 966 рублей.

В список регионов с высокими пенсиями также вошли Ненецкий автономный округ (44 280 рублей), Магаданская область (42 911 рублей), Камчатский край (42 698 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (41 255 рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (40 932 рубля).