Новак: Россия начала закупать топливо за рубежом для стабилизации внутреннего рынка

19 августа 2026 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что импорт топлива уже начался. По словам чиновника, такие меры помогут улучшить ситуацию с обеспечением регионов горючим.

«Ситуация значительно улучшится, будем все делать для этого. В том числе уже были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас еще пошел импорт», — сказал Новак.

По его словам, для решения логистических проблем с поставками бензина кабмин работает с каждым регионом.

Ранее власти также ввели запрет на экспорт топлива и предоставили налоговые стимулы для увеличения внутреннего производства.