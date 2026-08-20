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Экономика России
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Новак: Россия начала закупать топливо за рубежом для стабилизации внутреннего рынка

Правительство приняло решение об импорте нефтепродуктов из-за возникших перебоев с поставками внутри страны.

19 августа 2026 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что импорт топлива уже начался. По словам чиновника, такие меры помогут улучшить ситуацию с обеспечением регионов горючим.

«Ситуация значительно улучшится, будем все делать для этого. В том числе уже были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас еще пошел импорт», — сказал Новак.

По его словам, для решения логистических проблем с поставками бензина кабмин работает с каждым регионом.

Ранее власти также ввели запрет на экспорт топлива и предоставили налоговые стимулы для увеличения внутреннего производства.

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