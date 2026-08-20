Минфин поменяет порядок обжалования решений таможни

Ведомство предлагает разрешить приостановку взыскания таможенных платежей на время обжалования решений при условии предоставления обеспечения.

Минфин предлагает внести поправки в гл. 51 федерального закона № 289, которые меняют правила обжалования действий таможни, порядок взыскания платежей и проведения контроля. Законопроект опубликован на портале проектов НПА.

Нововведения позволят компаниям избежать принудительного списания средств до завершения спора.

Предполагается, что для приостановки взыскания пошлин, налогов, пеней и процентов заявителю нужно будет подать ходатайство и предоставить обеспечение на сумму доначислений. Банковская гарантия должна действовать не менее девяти месяцев со дня подачи обращения. Таможенный орган обязан рассмотреть ходатайство в течение пяти рабочих дней.

Проект также увеличивает срок проведения таможенного контроля с трех до пяти лет в отдельных случаях. Решения, принятые по итогам таких проверок, можно будет оспорить исключительно в судебном порядке.

Кроме того, для иностранных организаций вводят дополнительные требования: к жалобе потребуется приложить документы, которые подтверждают правовой статус компании и полномочия представителя.

Изменения затрагивают и сроки рассмотрения жалоб. По общему правилу их должны рассматривать в течение месяца, а при подаче не в тот орган — двух месяцев. Нижестоящая инстанция будет готовить заключение и передавать материалы вышестоящему органу в течение семи рабочих дней вместо нынешних пяти.