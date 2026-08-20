Стоимость бензина снизилась в 25 регионах

За неделю с 10 по 17 августа 2026 года в ряде регионов подешевело топливо.

Стоимость бензина за период с 10 по 17 августа уменьшилась в 25 регионах, больше всего – в Республике Тыва – на 3,46%.

Это следует из данных Росстата.

В Хакасии автомобильный бензин стал дешевле более чем на 3%.

Также снижение цен более чем на 2% отметили в Дагестане, в Костромской и Воронежской областях. Еще в ряде субъектов, включая Тюменскую и Кемеровскую области, Чечню, Крым и Алтай, стоимость бензина уменьшилась более чем на 1%.

В 15 других регионах, среди которых Санкт-Петербург, Карелия и Самарская область, динамика снижения составила менее 1%.

Ранее о мерах для стабилизации рынка топлива рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.