ФНС разъяснила новый порядок передачи налоговых уведомлений через Госуслуги

Налоговые уведомления с 1 августа 2026 отправят через Госуслуги всем, кроме тех, кто отправил уведомление об отказе от их получения.

О новом порядке передачи налоговых уведомлений через портал госуслуг, вступившем в силу 1 августа 2026 года, рассказал начальник Управления налогообложения имущества ФНС России Алексей Лащенов.

Теперь налоговые уведомления для уплаты налогов на имущество и НДФЛ пришлют всем зарегистрированным на госуслугах через личный кабинет портала.

Исключение – лица, направившие в налоговую через Госуслуги уведомление о прекращении получения документов налоговых органов через портал, если позже они не отправляли уведомление о получении документов налоговой через Госуслуги.

Налоговые уведомления через Госуслуги пришлют лицу, о котором ФНС с помощью единого федерального информреестра сведений о населении получает данные об актуальной регистрации в ЕСИА.

Так, в личный кабинет придет налоговое уведомление с такими сведениями: ИНН, общая сумма налогов, наименование и сумма каждого из них, предельный срок уплаты, уникальный идентификатор начислений.

Если налоговое уведомление нельзя передать в электронной форме, его пришлют по почте заказным письмом.

Налогоплательщик (его представитель) также вправе независимо от порядка передачи налогового уведомления получить его на бумаге под расписку в любой налоговой или через МФЦ на основании заявления.