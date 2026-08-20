🎦От дыр, в которые утекает маржа, до нюансов сопровождения ВНП. Новые конспекты вебинаров
Читаем (и смотрим видео): «Финансовая модель выживания 2026» и «Мастер-класс. Полное сопровождение ВНП» в Клерк.Системе.
1️⃣ В 2025 году количество выездных налоговых проверок по России выросло на 13% в годовом исчислении. Самые большие скачки достались Санкт-Петербургу (+45%) и Москве (+27%). Средний чек по стране на одну ВНП достиг 94 млн рублей.
В конспекте вебинара «Мастер-класс. Полное сопровождение ВНП в 2026 году» рассказали, как:
разбираться в триггерах назначения ВНП;
быть готовым к проверке;
правильно общаться с инспектором;
работать с требованиями, в том числе о выемке документов;
отследить нарушения на стороне налоговиков.
Эксперт — Екатерина Болдинова, LLM, адвокат, член палаты налоговых консультантов.
2️⃣ Бизнес должен не выживать, а жить, и без грамотной финмодели этого не добиться. Ее основа — постоянный контроль затрат, защита маржи и гибкое планирование спринтами вместо годовых бюджетов.
В конспекте вебинара «Финансовая модель выживания 2026: как предсказать кассовый разрыв и защитить маржу в условиях роста затрат» рассказали, как:
залатать главные дыры, в которые утекает маржа;
построить платежный календарь и ОПиУ на 13 недель вперед;
проводить стресс-тестирование;
пересчитывать точку безубыточности;
действовать при дефиците денег.
Эксперт — Наталья Климова, доктор экономических наук, профессор, финансовый аналитик.
📺 Конспекты вебинаров с видео мы публикуем дважды в неделю. Это не краткие резюме, а полные текстовые версии — с удобной структурой, таблицами, ссылками на нормы права и презентацией от эксперта, которую можно скачать.
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