🎦От дыр, в которые утекает маржа, до нюансов сопровождения ВНП. Новые конспекты вебинаров

Читаем (и смотрим видео): «Финансовая модель выживания 2026» и «Мастер-класс. Полное сопровождение ВНП» в Клерк.Системе.

1️⃣ В 2025 году количество выездных налоговых проверок по России выросло на 13% в годовом исчислении. Самые большие скачки достались Санкт-Петербургу (+45%) и Москве (+27%). Средний чек по стране на одну ВНП достиг 94 млн рублей.

В конспекте вебинара «Мастер-класс. Полное сопровождение ВНП в 2026 году» рассказали, как: разбираться в триггерах назначения ВНП;

быть готовым к проверке;

правильно общаться с инспектором;

работать с требованиями, в том числе о выемке документов;

отследить нарушения на стороне налоговиков. Эксперт — Екатерина Болдинова, LLM, адвокат, член палаты налоговых консультантов.

2️⃣ Бизнес должен не выживать, а жить, и без грамотной финмодели этого не добиться. Ее основа — постоянный контроль затрат, защита маржи и гибкое планирование спринтами вместо годовых бюджетов.

В конспекте вебинара «Финансовая модель выживания 2026: как предсказать кассовый разрыв и защитить маржу в условиях роста затрат» рассказали, как: залатать главные дыры, в которые утекает маржа;

построить платежный календарь и ОПиУ на 13 недель вперед;

проводить стресс-тестирование;

пересчитывать точку безубыточности;

действовать при дефиците денег. Эксперт — Наталья Климова, доктор экономических наук, профессор, финансовый аналитик.