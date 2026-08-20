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🔴 Бесплатный вебинар:Финансовый директор в эпоху турбулентности экономики 2026-2027
Обзоры для бухгалтера
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🎦От дыр, в которые утекает маржа, до нюансов сопровождения ВНП. Новые конспекты вебинаров

Читаем (и смотрим видео): «Финансовая модель выживания 2026» и «Мастер-класс. Полное сопровождение ВНП» в Клерк.Системе.

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1️⃣ В 2025 году количество выездных налоговых проверок по России выросло на 13% в годовом исчислении. Самые большие скачки достались Санкт-Петербургу (+45%) и Москве (+27%). Средний чек по стране на одну ВНП достиг 94 млн рублей. 

В конспекте вебинара «Мастер-класс. Полное сопровождение ВНП в 2026 году» рассказали, как: 

  • разбираться в триггерах назначения ВНП;

  • быть готовым к проверке;

  • правильно общаться с инспектором;

  • работать с требованиями, в том числе о выемке документов; 

  • отследить нарушения на стороне налоговиков.

Эксперт — Екатерина Болдинова, LLM, адвокат, член палаты налоговых консультантов.

2️⃣ Бизнес должен не выживать, а жить, и без грамотной финмодели этого не добиться. Ее основа — постоянный контроль затрат, защита маржи и гибкое планирование спринтами вместо годовых бюджетов. 

В конспекте вебинара «Финансовая модель выживания 2026: как предсказать кассовый разрыв и защитить маржу в условиях роста затрат» рассказали, как: 

  • залатать главные дыры, в которые утекает маржа;

  • построить платежный календарь и ОПиУ на 13 недель вперед;

  • проводить стресс-тестирование;

  • пересчитывать точку безубыточности; 

  • действовать при дефиците денег. 

Эксперт — Наталья Климова, доктор экономических наук, профессор, финансовый аналитик. 

📺 Конспекты вебинаров с видео мы публикуем дважды в неделю. Это не краткие резюме, а полные текстовые версии — с удобной структурой, таблицами, ссылками на нормы права и презентацией от эксперта, которую можно скачать.

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