Ошибка с продлением патента обернулась НДС‑отчетностью и блокировкой счетов

Московская предпринимательница, занимающаяся посуточной арендой жилья, столкнулась с блокировкой счетов после того, как несвоевременно подала заявление на продление патента. Из-за двухнедельного разрыва в документах ФНС автоматически перевела бизнес на общую систему налогообложения, что обязало владелицу отчитаться по НДС.

В ФНС пояснили, что при переходе на общую систему налогоплательщик обязан сдать декларацию по НДС за соответствующий квартал, даже если деятельность не облагается этим налогом или доход отсутствовал.

Ситуация осложнилась тем, что по закону декларацию по НДС необходимо подавать исключительно в электронном виде через операторов ЭДО. Предпринимательнице пришлось оформлять электронную подпись и подключаться к системе документооборота, так как бумажные отчеты налоговая не принимает.

«В таком случае возникает обязанность по представлению налоговой декларации по НДС за тот квартал, в котором у предпринимателя не было патента. Например, если речь идет о первых двух неделях января, то декларация по НДС — за первый квартал», — уточнили в ФНС.

Налоговый юрист Константин Чупырь разъяснил, что действия ведомства формально законны, однако в подобных ситуациях налоговики могли бы проявить гибкость.

«Если брать с точки зрения человеческого фактора, то налоговый орган мог бы пойти навстречу и не блокировать счета, и не требовать с нее НДС-декларацию, которая им, в принципе-то, им ничего не даст», — сказал эксперт.

Для малого бизнеса, который работает на спецрежимах, переход на общую систему из-за процедурных ошибок часто становится неожиданностью.