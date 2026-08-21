Бухгалтерия как инструмент конкурентной разведки: Минфин решил запретить бизнесу скрывать выручку. Выпуск № 107 подкаста «Налоговое утро»

Новый стандарт ФСБУ 9/2025 еще не вступил в силу, а правила игры уже меняются.

Изначально компаниям разрешили скрывать детали доходов, если их раскрытие может помочь конкурентам или отпугнуть клиентов. Теперь Минфин передумал: с отчетности за 2027 год бизнес будет обязан показать структуру своей выручки всем, даже если это грозит потерей контрактов или демпингом зарплат.

По проекту изменений экономический или репутационный риск больше не должен давать компании право сокращать объем раскрываемой информации о выручке. С какими рисками столкнутся предприниматели — рассказали в подкасте.

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