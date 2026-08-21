ЦБ изучает технологии для оплаты цифровым рублем без интернета

Платить цифровым рублем будет можно без интернета, но офлайн-оплату сделают доступной только после подтверждения стабильности всех процессов.

Банк России планирует внедрить возможность оплаты цифровыми рублями без доступа к интернету на следующих этапах развития платформы. Он уже ведет поиск подходящих технологических решений, чтобы обеспечить проведение платежей в офлайн-режиме для бизнеса и физических лиц.

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала, что запуск сервиса возможен только после подтверждения безопасности и стабильности всех операций. Сейчас специалисты изучают опыт зарубежных стран и возможности отечественного рынка.

«Мы поставили себе задачу – реализовать такую возможность, потому что понимаем, как важно и для граждан, и для бизнеса, чтобы платежи проходили даже без интернета. Но это будет на следующих этапах развития цифрового рубля, позднее», — сказала Алла Бакина.

С 1 сентября 2026 года системно значимые банки начнут открывать цифровые кошельки через свои мобильные приложения. Крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей также станут принимать оплату в новой форме валюты через QR-коды.