Депутаты хотят разрешить бизнесу платить зарплаты даже при блокировке счетов, но правительство против

Блокировка счетов из‑за несданной отчетности приводит к несоразмерным потерям для компаний, поэтому депутаты предложили разрешить переводить деньги по ранее заключенным договорам даже при заморозке средств, а также обязать ФНС заранее предупреждать о риске санкций.

20 августа 2026 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволит компаниям и ИП проводить выплаты зарплат и исполнять ранее заключенные договоры даже при блокировке счетов налоговыми органами. Авторы инициативы считают, что действующие правила парализуют работу бизнеса и приводят к несоразмерным последствиям.

Блокировка счетов из-за несвоевременной сдачи отчетности или уплаты налогов приводит к разрыву производственных связей, потере доверия контрагентов и риску банкротства. Авторы считают такие последствия несоразмерными нарушению.

Проект также предлагает обязать налоговые органы уведомлять налогоплательщиков о непредставлении декларации не позднее чем за 14 дней до блокировки счета. Сейчас ФНС лишь вправе размещать предупреждение в личном кабинете, и предприниматель должен самостоятельно отслеживать риск.

Правительство не поддержало эту инициативу. В заключении сказано, что разрешение расходных операций при блокировке создаст риск вывода средств и уклонения от уплаты налогов, а также противоречит очередности списания средств, установленной Гражданским кодексом.