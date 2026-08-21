Поправки в НК приведут нормы в соответствие с изменениями в законодательстве об оружии

С 2027 года воинские части и организации ГУСП освободят от получения ряда лицензий, поэтому кабмин внес изменения в НК.

20 августа 2026 года правительство направило в Госдуму законопроект с поправками в ст. 333 НК. Документ уточняет наименование лицензируемого вида деятельности, заменяя действующую формулировку и добавляя в нее федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти.

Как следует из пояснительной записки, корректировка нужна для синхронизации налоговой нормы с Федеральным законом от 25 апреля 2026 года № 111‑ФЗ. Этот закон исключает необходимость получения с 1 января 2027 года отдельного вида лицензий для воинских частей и организаций ГУСП, связанных с оборотом вооружения, военной техники, оружия и боеприпасов.

Правительство отмечает, что поправка не повлечет финансовых или социально‑экономических последствий и не затронет предпринимательскую деятельность. Реализация норм не потребует изменения других федеральных законов или подзаконных актов.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года, одновременно с вступлением в силу изменений в законодательство об оружии и лицензировании.