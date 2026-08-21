Слуцкий: удаленные регионы переплачивают из‑за логистики, им нужно больше налоговых ресурсов

Жители удаленных территорий фактически платят «налог на расстояние» из-за высоких логистических затрат, поэтому ЛДПР хочет передавать регионам больше налогов.

ЛДПР предложила увеличить долю налоговых доходов, которые остаются в субъектах РФ. Регионы должны получить больше возможностей для самостоятельного финансирования дорог, коммунальной инфраструктуры, медицины и социальной сферы. С такой инициативой выступил лидер партии Леонид Слуцкий.

По его словам, это особенно актуально для территорий Сибири и Дальнего Востока, где высокая стоимость жизни обусловлена логистическими факторами.

«ЛДПР предлагает пересмотреть бюджетные отношения и увеличить долю налоговых доходов, которая остается в субъектах федерации и муниципалитетах», — сказал Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что жители удаленных регионов фактически платят «налог на расстояние», так как огромные транспортные плечи увеличивают цены на продукты, оборудование и лекарства.