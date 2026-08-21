Счетная палата начала рассылать запросы IT‑компаниям для проверки

Российские IT‑компании получили запросы от Счетной палаты, которая с начала 2026 года собирает данные о том, как отрасль использует льготные налоговые режимы.

IT-компании начали получать запросы от Счетной палаты, которая проводит экспертно‑аналитические мероприятия. Запросы направлены официально, они считаются частью текущей работы по оценке эффективности мер господдержки.

«Счетная палата направила запросы IT-компаниям в рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия», — сказано в сообщении ведомства.

Запросы касаются деятельности IT-компаний и их использования отраслевых налоговых льгот. Счетная палата с начала 2026 года запрашивает у компаний данные о применении льготных режимов, чтобы оценить их влияние на развитие отрасли и бюджетные поступления.

Подробности проверки, ее цели и сроки Счетная палата пока не раскрывает.