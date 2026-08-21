ФАС проверила более 340 заказчиков и выявила почти 8 тысяч просрочек оплаты по контрактам с МСП

С начала 2026 года ФАС нашла 7,886 фактов просрочек оплаты по договорам с МСП и выявила нарушения у 311 крупных заказчиков, которые теперь могут получить административные санкции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с начала 2026 года зафиксировала 7,8 тыс. фактов нарушения заказчиками сроков оплаты по контрактам с субъектами малого и среднего предпринимательства. Проверки проводились в рамках исполнения положений федерального закона № 223-ФЗ.

Начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС Дмитрий Бомбырь рассказал, что ведомство проверило более 340 крупных заказчиков.

«В 2026 году ФАС России организовала масштабные контрольные мероприятия по проверке заказчиков в рамках 223-ФЗ на предмет соблюдения регламентированных сроков оплаты. Служба проверила более 340 крупных заказчиков, выявила 7 886 фактов нарушений у 311 заказчиков. В настоящее время ведется работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности», — сказал он.

С 2024 года ФАС ведет совместную работу с АО «Корпорация МСП» по контролю за своевременностью расчетов. Благодаря этим мерам удалось добиться погашения задолженности перед предпринимателями на сумму свыше 1 млрд рублей.