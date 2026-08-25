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Алименты
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Депутат предлагает назначать алименты автоматически после развода

Предлагается создать государственный алиментный фонд и обеспечить прозрачность расходов.

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Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила упростить процедуру взыскания алиментов. Новые правила исключат необходимость обращения для этого в суд.

«Мы предлагаем назначать алименты автоматически после развода. При этом родители смогут отказаться от такого порядка через Госуслуги или решить вопрос в суде, если не согласны с размером выплат», — сказала Авксентьева.

Также предложено создать алиментный фонд для поддержки детей, чьи родители уклоняются от исполнения обязательств.

В этом случае государство будет выплачивать средства из фонда, а затем самостоятельно разыскивать должника и взыскивать с него задолженность. Также депутат настаивает на обеспечении прозрачности расходов: плательщики должны видеть, на какие нужды тратятся переведенные средства.

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