Абитуриентам хотят дать доступ к образовательным кредитам еще до приказа о зачислении

Абитуриенты смогут получать образовательный кредит до официального зачисления, чтобы не было «замкнутого круга» между оплатой учебы и доступом к господдержке.

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, который предлагает считать основанием для выдачи образовательного кредита договор, заключенный между абитуриентом и вузом до появления приказа о зачислении.

Сейчас абитуриенты сталкиваются с ситуацией, когда вуз требует оплатить первый семестр до официального зачисления, а воспользоваться льготным образовательным кредитом можно только после получения статуса студента. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это «несправедливым положением», создающим замкнутый круг: чтобы получить господдержку, семье нужно сначала найти деньги, которых у многих нет.

«ЛДПР предлагает считать основанием для выдачи образовательного кредита сам договор, заключенный с вузом без приказа о зачислении — этого достаточно, чтобы подтвердить намерение студента и факт его поступления. Такой подход сделает господдержку по-настоящему своевременной и поможет молодым людям начать учебу без лишних барьеров», — сказал Леонид Слуцкий.

Инициатива предлагает считать сам договор с вузом достаточным основанием для рассмотрения банком вопроса о предоставлении образовательного кредита. Это позволит подтвердить намерение абитуриента и факт его поступления без ожидания приказа о зачислении.