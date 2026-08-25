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Ведение бизнеса
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Передача бизнеса после смерти основателя превращается в конфликт — наследники редко удерживают контроль

Отсутствие заранее продуманной стратегии передачи капитала приводит к серьезным издержкам и борьбе за власть внутри бизнеса.

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Переход активов к наследникам в подавляющем большинстве случаев сопровождается борьбой за контроль, в которой партнеры и менеджмент часто оказываются сильнее и эффективнее правопреемников. К таким выводам пришла компания A1, проанализировав более 30 публичных кейсов передачи бизнеса в период с 1995 по 2026 год.

Исследование охватило случаи смерти основателей или ключевых бенефициаров как в России, так и в связанных юрисдикциях. Под наследниками авторы работы понимают не только детей, но и супругов, бывших супругов, родителей, братьев, сестер и иных лиц, претендующих на долю в компании. В выборку включили только истории с заметным публичным резонансом, хотя реальное число подобных конфликтов значительно выше. Об этом пишут «Ведомости».

Владелец и генеральный директор A1 Александр Файн рассказал, что цель исследования — показать, к каким издержкам приводит непродуманное заранее наследование капитала.

По словам Файна, наследственные споры — это лишь один из сценариев появления специальных ситуаций, с которыми работает компания. Решение об участии в таких делах зависит от состояния активов, готовности сторон к переговорам и состава контрагентов.

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