Мишустин направил свыше 3,5 млрд рублей на развитие моногородов и особых экономических зон

Более 3,5 млрд рублей направят на развитие бизнеса в моногородах и ОЭЗ. Правительство расширяет льготное кредитование и гарантии для предпринимателей, чтобы поддержать занятость и новые производства.

Правительство направит более 3,5 млрд рублей на поддержку бизнеса в моногородах и особых экономических зонах. Об этом сказано в распоряжении от 20 августа 2026 года № 2221-р, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства пойдут на продолжение программы льготного кредитования и предоставление банковских гарантий для предпринимателей, работающих в моногородах и ОЭЗ.

За последние 12 лет на развитие моногородов из бюджета направили свыше 30 млрд рублей. Частные инвестиции в эти проекты превысили четверть триллиона рублей, что позволило создать около 45 тыс. рабочих мест.

«Это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, создать новые производства и услуги», — сказал Михаил Мишустин.

Моногорода обладают особым статусом, который предполагает государственное финансирование инфраструктуры для инвесторов, в том числе через концессионные соглашения. В свою очередь, резиденты особых экономических зон получают налоговые льготы, таможенные преференции и сниженные ставки по аренде.