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Ипотека
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Кабмин профинансирует льготную ипотеку в Тыве под 2% годовых

На развитие льготной ипотеки в Тыве выделят 574 млн рублей, покупатели смогут оформить кредит под 2% годовых.

Правительство из резервного фонда выделит более 574 млн рублей на льготную ипотеку в Тыве. Такое распоряжение от 21 августа 2026 года №2240-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства пойдут на софинансирование программы выдачи жилищных кредитов под 2% годовых. Это позволит просубсидировать свыше 4,3 тыс. займов на покупку или строительство недвижимости в регионе.

Льготную ипотечную программу в Тыве запустили в 2025 году по поручению Президента. За это время жители региона оформили свыше 3,3 тыс. займов на общую сумму 16,6 млрд рублей.

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