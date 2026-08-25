ФНС рассказала, как получить налоговый вычет при покупке квартиры в долях с детьми

При покупке квартиры в 2013 году имущественный вычет ограничен 2 млн рублей и делится по долям, при этом расходы на долю совершеннолетнего ребенка в вычет не включаются.

УФНС по Республике Татарстан ответила на вопрос о том, как рассчитывается имущественный вычет при покупке квартиры в долях с детьми. Поводом стал пример семьи, которая в 2013 году приобрела жилье стоимостью 3,15 млн рублей, распределив доли между матерью и двумя детьми.

В ведомстве уточнили, что для объектов, купленных в 2013 году, максимальная сумма имущественного вычета составляет 2 млн рублей и делится между всеми собственниками пропорционально их долям. Родитель может заявить вычет по расходам на свою долю и доли несовершеннолетних детей — в пределах общего лимита 2 млн. Об этом сказано на сайте ФНС.

При этом расходы на приобретение доли совершеннолетнего ребенка в вычет не включаются и не могут быть учтены при расчете НДФЛ.