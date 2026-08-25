В сервисе ФНС «Узнать о жалобе» стало больше сведений

Найти информацию по поданной жалобе теперь можно по ИНН налогоплательщика.

Интерактивный сервис ФНС «Узнать о жалобе» стал информативнее. Состав данных обновили и расширили, а также оптимизирован интерфейс.

«Добавилась информация о жалобах, рассматриваемых не только в ФНС России и вышестоящих налоговых органах, но и непосредственно в территориальных налоговых органах, не являющихся вышестоящими», — пояснили налоговики.

Найти информацию по поданной жалобе теперь можно по обязательному реквизиту – идентификационному номеру налогоплательщика.

Лицо, подавшее жалобу, может получить информацию о:

приостановлении ее рассмотрения;

расчете срока рассмотрения заново;

перенаправлении в другой налоговый орган;

способе отправки ответа (решения) по жалобе;

идентификаторе почтовой отправки (для самостоятельного отслеживания почтового отправления через сайт «Почты России»).

Если жалобу подали в упрощенном порядке, сервис «Узнать о жалобе» также содержит сведения о ходе и результате ее рассмотрения.