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Новости ФНС
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В сервисе ФНС «Узнать о жалобе» стало больше сведений

Найти информацию по поданной жалобе теперь можно по ИНН налогоплательщика.

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Интерактивный сервис ФНС «Узнать о жалобе» стал информативнее. Состав данных обновили и расширили, а также оптимизирован интерфейс.

«Добавилась информация о жалобах, рассматриваемых не только в ФНС России и вышестоящих налоговых органах, но и непосредственно в территориальных налоговых органах, не являющихся вышестоящими», — пояснили налоговики.

Найти информацию по поданной жалобе теперь можно по обязательному реквизиту – идентификационному номеру налогоплательщика.

Лицо, подавшее жалобу, может получить информацию о:

  • приостановлении ее рассмотрения;

  • расчете срока рассмотрения заново;

  • перенаправлении в другой налоговый орган;

  •  способе отправки ответа (решения) по жалобе;

  • идентификаторе почтовой отправки (для самостоятельного отслеживания почтового отправления через сайт «Почты России»).

Если жалобу подали в упрощенном порядке, сервис «Узнать о жалобе» также содержит сведения о ходе и результате ее рассмотрения.

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