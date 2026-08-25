⏳ 25 августа – последний срок для отправки уведомления по ЕНП

Уплатить налоги и взносы нужно до 28 августа 2026 года.

УФНС напоминает, что срок представления уведомлений о суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов и страховых взносов истекает 25 августа 2026 года.

Компании и ИП должны отправить в налоговую по месту нахождения (месту жительства) уведомление о рассчитанных суммах в отношении:

НДФЛ (для налоговых агентов) – за период с 01.08.2026 по 22.08.2026 (код периода – 33/02; отчетный год – 2026);

страховых взносов – за июль 2026 года (код отчетного (налогового) периода/номер месяца – 33/01; отчетный год – 2026).

Также не позднее 25 августа 2025 года подают уведомления по налогу на прибыль в виде дивидендов, полученных российскими организациями от российских организаций, и с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за июль. Код периода при этом следует указать «33/01»; отчетный год «2026».

Срок перечисления в бюджет указанных в уведомлении платежей – не позднее 28 августа 2026 года.

Уведомление по НДФЛ за период с 23.08.2026 по 31.08.2026 нужно будет подать до 03.09.2026, а заплатить налог – до 07.09.2026 года.

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