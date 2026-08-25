Налоговая: отсутствие интернета не освобождает продавца от выдачи кассового чека

Если в течение 30 дней сведения не отправятся ОФД, фискальный накопитель блокирует работу с кассой.

Отсутствие или нестабильная работа интернета не мешает применению контрольно-кассовой техники. Даже при временном сбое связи продавец может продолжать расчеты с покупателями в обычном режиме, сообщает УФНС по Астраханской области.

Согласно п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, при расчете продавец обязан выдать покупателю кассовый чек. Перебои с интернет-соединением не отменяют это требование.

При временном отсутствии связи с оператором фискальных данных сведения о проведенных расчетах сохраняются в фискальном накопителе ККТ, а бумажный чек формируется непосредственно в момент оплаты. Когда интернет появится, накопленная информация уйдет ОФД и далее поступает в налоговую.

Пользователю ККТ важно контролировать передачу фискальных документов. Если в течение 30 календарных дней сведения не отправятся оператору фискальных данных, фискальный накопитель блокирует возможность формирования новых документов, пока накопленная информация не будет передана, предупреждают налоговики.

После восстановления связи налоговики рекомендуют проверить, что все сформированные за период отсутствия интернета кассовые чеки переданы ОФД.

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