Деньги уйдут из банков на платформу ЦБ: эксперт видит риски повышения ставок по кредитам

Для адаптации банков ЦБ разрешил переводить в цифровые рубли только 300 тысяч в месяц.

Доступ к цифровому кошельку будет открыт через приложение любого крупнейшего банка.

Что произойдет с цифровыми рублями, если аккаунт пользователя будет взломан, «Клерку» объяснила профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина.

Принципиальная особенность конструкции заключается в том, что сами цифровые рубли хранятся не в инфраструктуре банка, а на защищенной платформе регулятора.

Приложение банка исполняет роль лишь интерфейса управления. При этом многофакторная аутентификация, оперативная блокировка и разграничения полномочий сохраняют критическую значимость. Реальная устойчивость системы будет определяться тем, как на практике реализуют защитные механизмы, отметила эксперт.

Если клиенты начнут массово переводить деньги с обычных текущих счетов в цифровые кошельки ЦБ, теоретически это может сократить дешевую ресурсную базу коммерческих банков. При неблагоприятном сценарии это может отразиться на стоимости кредитов для бизнеса.

ЦБ понимает этот риск, поэтому риска введено ограничение на пополнение цифрового кошелька – до 300 тыс. на свой счет в месяц.

Оно выполняет роль своеобразного демпфера, сдерживающего резкий отток средств и предоставляющего банковскому сектору время для адаптации бизнес-моделей к меняющейся среде.